O fim de semana terá shows para todos os públicos, na Festa de Agosto em Mirabela. O evento começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), na Praça João Veloso Aquino.

No palco se apresenta o cantor João Paulo, da cidade de Patis. Ele é um dos grandes destaques na música sertaneja norte-mineira. O cantor é conhecido pelo hit “O Mundo Girou”, de autoria do irmão Sérgio, que já ultrapassou a marca de 123 mil visualizações no YouTube. Também se apresentam Guig Guetto e Tomatte.

Vaquejada Campo Azul

Fim de semana de festa também em Campo Azul, onde acontece a 14ª Vaquejada Nacional. Entre as atrações estão o Bonde do Forró, DJ Maluco e Baião Tropical. Quem também se apresenta é a Banda Rasta Chinela, com uma grande variedade de ritmos, cores e luzes. E como o próprio nome da banda sugere, é um convite para dançar agarradinho e “arrastar o pé”, através de uma grande viagem por ritmos e estilos variados. Campo Azul fica a 168km de Montes Claros.

Sombras Coloridas

Já estão disponíveis, pelo telefone (38) 98428-9079, os ingressos para o evento que traz a Montes Claros, em 28 de setembro, o poeta e músico Jorge Azevedo, de Recife (PE). Ele lança dois títulos – “Asas amarelas de uma borboleta azul - Poemas” e “Memórias de um vaga-lume – Crônica”. O público também assiste ao show de Sebá e banda, que apresenta MPB e músicas autorais. Outro convidado é o artista plástico Walles Mota, que apresenta mostra intitulada “Mulheres do Norte”.