O Mineirão recebe nesta sexta-feira a edição de 10 anos da @bsurda. A festa apresenta o melhor do indie e do pop. Um dos destaques do evento é a participação do montes-clarense e fashion designer Israel Frazoni, de 24 anos, que atualmente reside na capital mineira e lança uma coleção autoral.

Aos 13 anos, Israel realizou o primeiro desfile, na quadra da Escola Estadual Marilda de Oliveira, onde estudava. Convocou amigas e amigos de Nova Esperança, distrito de Montes Claros, e juntos deram vida à “Sexta Fashion”, a primeira promoção dele na cidade.

Quando celebrou 19 anos, Israel deixou a terra natal para estudar moda e ingressar no mercado fashion em Belo Horizonte. Atua junto à marca Charth, que acreditou no talento do montes-clarense desde o início.

“Sempre quis vivenciar o mundo da moda que eu só via na TV. Como era distante da minha realidade, tentava vivenciar aquilo, era como se fosse um ensaio para esse grande dia, eu sempre me imaginei fazendo um desfile dentro do Mineirão”, revela.

Artistas como Pablo Vittar, Luciana Gimenez, Juju Salimeni, Lexa, Karol com K e outros já vestiram suas criações.



DESFILE

A direção do desfile desta sexta-feira foi assinada por Israel, que promete levar à passarela um novo conceito de moda atemporal e funcional, com pijamas, robes, samba-canção e moletons bordados.

“Sempre gostei de estar arrumado dentro de casa, de dormir arrumado. Por isso, minha marca é voltada para esse estilo ‘pijama de luxo’, que nos deixa confortáveis em casa e deslumbrantes na rua. Só precisa mudar os sapatos para ver a versatilidade das roupas. É como se fosse um efeito Cinderela, um sapato muda tudo”, conta.

Quando criança, Israel não gostava do próprio nome. Na adolescência, passou a encará-lo com novos olhos, pois o seu jeito diferente de ser, pensar e agir o fazia se sentir deslocado no seu ambiente de convívio.

“Sempre fui julgado por querer ser diferente e hoje eu vejo o quanto ser diferente é normal e o quanto eu amo o meu nome. Não me envergonho de ser quem sou e como sou, por isso faço questão da marca levar o meu nome para minhas roupas. Que seja um escudo de proteção para aqueles que a vestirem”, finaliza.

Os modelos são da agência Máxima de Belo Horizonte e o desfile será o lançamento da coleção de inverno 2020. Os ingressos para a festa @bsurda, onde acontecerá o desfile, podem ser adquiridos no Sympla.

10 Anos da @bsurda

Lançamento: Coleção Autoral de Israel Frazoni

Onde :Mineirão, em Belo Horizonte

Quando: 24/10

Ingressos: Sympla