O Museu Regional do Norte de Minas mostra, nesta Semana Mundial do Meio Ambiente, que arte tem tudo a ver com a defesa da sustentabilidade. Estão em exposição virtual os trabalhos das artistas norte-mineiras Ssara Dinizz e Marly Gribel com o tema “O Meio Ambiente na Arte: Sustentabilidade e Tecnologia”.A proposta, segundo a historiadora do Museu, Karine Dias, é a de que a arte possa assumir um papel ativo na sen-sibilização social, pois torna-se um dos veículos de manifesto para as questões globais de sustentabilidade.

“A exposição tem como intenção provocar no público reflexões sobre a importância da preservação da natureza, explorando a beleza e suas vulnerabilidades”, afirma Karine.

Ao todo são 21 trabalhos que vão do uso da técnica de papietagem por Ssara Dinizz ao charme e a elegância da natureza revelada na faiança de Marly Gribel.

A exposição foi lançada durante a programação da 19ª Semana Nacional de Museus, em 17 de maio. Mas continua disponível e sendo debatida durante esse mês devido à temática do meio ambiente, cuja data é celebrada neste sábado (5).

A piraporense Marly Gribel conta que a maioria dos trabalhos expostos foi feita na faiança, um tipo de cerâmica esmaltada. Ela frisa que a mostra e o tema escolhidos expressam o contínuo fluir da natureza e da existência humana, através das estações do ano durante a pandemia.



EFEITOS GLOBAIS

O processo, segundo Marly, teve início em março do ano passado. “Tentei expressar meu sentimento pessoal e também o coletivo – ora calmo, ora turbulento. A obra em tela reúne todas as estações, onde o vento varreu o Cerrado e causou um tornado para expressar a máxima ‘quando uma borboleta bate suas asas num continente, há um tornado que se forma noutro’. A pandemia confirma isso”, diz a artista.

A parceria com Ssara, segundo ela, começou com a realização de exposições coletivas, em 2018. “Os temas são sempre debatidos para uma nova mostra. Uma relação de amizade e respeito mútuo”, conta Marly.

Ssara conheceu Marly Gribel por meio das redes sociais. “Os laços de amizade se estreitaram e começamos a fazer exposições juntas. E continuamos com a parceria até o momento”, afirma.

A exposição está disponível para acesso gratuito nas redes sociais do museu.

Facebook: museuregionaldonortedeminas

Instagram: @museuregionalnm