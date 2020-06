Aprender a cozinhar pode ser tarefa difícil para muita gente. No caso do estudante montes-clarense Norivaldo Alves do Nascimento Neto, de 19 anos, a missão tem sabor de carinho e afeto. Ele aprendeu a se aventurar em meio às panelas com o avô e o pai. Foram esses laços que o fizeram decidir estudar Gastronomia.

“Desde os 8 anos observava meu falecido avô e meu pai. Aprendi muito com eles, e aí decidi fazer o curso de Gastronomia, aperfeiçoar minhas técnicas, aprender mais sobre pratos diversificados e culturas gastronômicas”, conta Norivaldo.

Em tempo de pandemia do coronavírus, e em casa, Norivaldo resolveu colocar a mão na massa e criou uma empresa especializada em pratos com o filé mignon, uma carne muito saborosa que possibilita a construção de diversas receitas.

“Em meio à crise, pude observar que a demanda de delivery aumentou muito, então, pensei comigo mesmo: o que eu posso montar? Tinha em mente que seria algo relativo a comida, pois estudo gastronomia e minha paixão é cozinhar. Daí surgiu a ‘Santa Parmegiana’”, diz.

O prato principal da empresa é a parmegiana de filé mignon, mas também tem outro com um nome muito curioso – o “Filé metido a besta”, que é feito com filé à milanesa em tiras, requeijão cremoso e purê de batata, acompanhado de arroz ao alho e batata palha.

“Nossa comida é preparada com ingredientes típicos brasileiros, como salsa, coentro, pimenta do reino, alho e sal. Nada além. Nosso segredo mesmo é o tempero que se chama amor. É o amor que dá o toque final para nossos pratos”, revela Norivaldo.

TRABALHO EM EQUIPE

É importante lembrar que por mais hábil e capacitado que seja um chef de cozinha, ele nunca será capaz de realizar grandes atos se não possuir uma equipe talentosa e hábil.

Na Santa Parmegiana, o chef Norivaldo conta com uma eficiente equipe que cuida de tudo com muito carinho. E para que os pratos cheguem até o cliente, sem perder o sabor, é preciso agilidade na entrega.

Para isso, eles definiram tarefas, visando evitar a perda de tempo e de foco. Uma assistente de cozinha, uma assistente de caixa e um motoboy para realizar as entregas ajudam Norivaldo a manter a qualidade. São pequenos detalhes, de um ajudando o outro e todos se ajudando ao mesmo tempo, que levam a equipe a ser reconhecida e respeitada. Eles querem mostrar o potencial e, claro, buscar lugar fixo no competitivo mundo da gastronomia.

“É um desafio diário continuar no mercado. Nós empresários temos a tarefa e o dever de sempre buscar algum diferencial para o nosso negócio, o que é muito difícil. Neste momento, estou pensando em incluir mais um prato ao cardápio com o filé mignon, que é a nossa especialidade”, adianta.