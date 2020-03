O Coral Universitário Clarice Sarmento, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), anunciou a primeira seleção do ano para novos integrantes.

O prazo foi aberto na última segunda-feira e termina nesta sexta-feira. Podem participar professores, servidores técnico-administrativos, alunos e pessoas da comunidade – com idade acima de 17 anos.

O atendimento será de 8h às 12h, no Centro de Ciências Humanas (CCH), sala 40, prédio 2 do Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro.

A audiência de seleção está marcada para 16 de março, a partir das 14h, nas salas 31, 34 e 40. Os candidatos deverão fazer a preparação da música escolhida para o momento de avaliação.

Vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, o grupo musical ganhou nova formação em 2018, com o nome oficial de “Coral Universitário Clarice Sarmento”, em homenagem à professora e maestrina que está entre as pioneiras do curso de Artes/Música da Unimontes. É também uma das autoras do hino da universidade.

Entre seus componentes, o Coral Universitário conta com sopranos, contraltos, tenores e baixos.

A regente é a professora Maria Amélia Castilho Feitosa Callado (“Mel”), do Departamento de Artes, também responsável pela seleção de novos integrantes do grupo musical.