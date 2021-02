Estão abertas as inscrições para o projeto “Catálogo Jovens Artistas de MOC”. Podem se inscrever artistas de 18 a 35 anos que residam em Montes Claros e microrregião e que trabalhem dentro da linguagem das artes visuais. Serão contempladas as categorias de pintura, escultura, fotografia, grafite e ilustração (inclusive digital).

As inscrições devem ser feitas até 10 de março. O edital pode ser acessado no perfil @jovensartistasdemoc do Instagram. O projeto tem como objetivo o registro, a promoção, valorização e divulgação dos jovens artistas que atualmente compõem a cena cultural das artes visuais na cidade. A ação também é uma forma de difundir a prática das artes visuais para a comunidade.

“Nossa intenção também é incentivar a prática das artes visuais para a comunidade escolar do município. A longo prazo, esperamos que sejam pensados outros projetos de cultura envolvendo as artes visuais e a juventude a partir dessa ação”, diz a professora de artes visuais Isabella Ramos, de 29 anos, coordenadora do projeto.

O perfil oficial do projeto é o @jovensartistasdemoc. Por lá, além de divulgar todas as ações, a coordenação pretende aos poucos mostrar mais conteúdo sobre jovens artistas visuais contemporâneos da região e ainda parcerias com outros projetos.

CIDADE DA ARTE E DA CULTURA

Sobre a atual cena cultural e artística na cidade, Isabella diz que o incentivo cultural em atividades de relevo é geralmente destinado à área de música. “Montes Claros já é tradicionalmente conhecida como uma cidade exportadora de cultura. E a música é atração constante na maioria dos eventos. Ainda assim, a cidade é/foi o território de prática de vários artistas visuais de renome, como Konstantin Christoff, Ray Colares, Márcia Prates, Felicidade Patrocínio, dentre outros”, conta.

A professora acredita que para além desses fatores, a existência de cursos voltados para as áreas criativas, como os cursos universitários de licenciatura em Artes e em áreas afins, como design, arquitetura e urbanismo e publicidade e propaganda e também os cursos técnicos nas áreas de decoração e artes gráficas, além de cursos livres de fotografia e técnicas de ilustração digital, são um indicativo de peso que aponta a grande quantidade de pessoas voltadas à criação nesse setor.

Para mais informações acesse o perfil do projeto @jovensartistasdemoc ou entre em contato pelo telefone/Whats App (38) 98812-0534 ou pelos emails: jovensartistasdemoc@gmail.com ou isabellasramos@yahoo.com.br.