A ONG Amigos dos Catopês, Marujos e Caboclinhos promoverá o desfile Primavera Verão 2019-2020, nesta quarta (28), a partir das 20h30, na Casa Madu.

Além do desfile, haverá apresentação do DJ Neco, jantar e outras surpresas.

Destaque para o artista plástico Jorge Delavega, doutor em artes plásticas, que doará uma de suas obras para a ONG.

Na organização do evento está a presidente da ONG, Raquel Souto, que falou ao O NORTE: “Mais um desfile e, mais uma vez, é nosso dever agradecer a vocês e repetir o quanto é importante o trabalho que nos ajudam a promover. A ONG Amigos dos Catopês, Marujos e Caboclinhos, com a colaboração de vocês, vem ajudando a manter vivas nossas tradições, dando apoio aos ternos e aos dançantes, não só nos dias das festas”. Orgulhosa e feliz com o trabalho na ONG, Raquel Souto afirmou as atividades ajudam a manter acessas a esperança e a energia. “Apresentaremos a coleção Primavera Verão de Ascânio. Lindas peças, que nos vestirão até que chegue o tempo das fitas. Aguardamos ansiosamente por elas”, comemorou, sobre o desfile Primavera Verão 2019-2020.