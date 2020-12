Está chegando a hora de deixar a ceia ainda mais gostosa ou quem sabe até ganhar uma graninha extra nesse fim de ano. Para ajudar você a economizar e a preparar você mesmo uma das tradições natalinas, o panetone, convidamos o confeiteiro Sebastião Silva Costa Filho, de 53 anos, sócio da Tião Doces.

Basta visitar o perfil da confeitaria no Instagram e constatar que tudo que ele se propõe a fazer como tortas, bolos e doces enche os olhos. Some-se a isso, paciência, esforço e boa dose de experiência. O resultado dessa mistura é que fica tudo impecável.

Tião é natural de Comercinho do Bruno, cidade próxima a Salinas, no Norte de Minas e há 45 anos reside em Montes Claros. Sempre teve gosto e aptidão por culinária.

“Foi quando perdi meu emprego e me vi a procurar algo para fazer que eu gostasse e pudesse ter a minha própria renda, ser meu próprio patrão. Então, resolvi vender trufas e doces”, lembra.

Com o negócio crescendo e o mercado cada vez mais em alta, foi necessário se capacitar cada vez mais e se entregar ao grande universo de possibilidades para empreender. E escolheu investir em cursos em Goiás, Belo Horizonte e São Paulo.

“A competitividade e os clientes cada vez mais exigentes fazem com que apenas produzir doces não seja o suficiente para se destacar no negócio. É preciso ir além. E com o delivery, ficou melhor ainda. O cliente não precisa sair de casa. Isso pegou e chegou para ficar e nossas vendas aumentaram consideravelmente”, comemora.



NOVIDADES

Tião diz que todo ano procura trazer uma experiência nova para os clientes, seja com os panetones, o sabor dos produtos e nas embalagens. “Tudo é preparado com muito carinho. É só conferir no perfil da @tiaodocesgourmet”.

Em 2021, muitas novidades virão: um outro espaço, amplo e com novo conceito. “Graças a Deus estou saindo da cozinha de casa e dando início ao meu delivery em um lugar mais aconchegante. O que importa é levar sorriso a todos que têm a oportunidade de experimentar nossos doces”, ressalta Tião.

E para os leitores de O NORTE, ele apresenta uma receita de panetone simples e muito gostoso para fazer em casa.

RECEITA

Brigadeiro Tradicional

2 leites condensado

2 cremes de leite

40 gramas de chocolate em pó 50%

30 gramas de manteiga sem sal

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes. Em fogo alto, mexa sem parar por aproximadamente 10 a 15 minutos.

Pegue um chocotone de 500g a sua escolha, faça um buraco no meio do panetone e retire a massa deixando um pedaço da tampa! Pese aproximadamente 450g de brigadeiro tradicional e adicione no buraco feito, tampando com o pedaço que deixamos separados.



Para finalizar nosso chocotone:

Em outro recipiente, pese 200g de chocolate cobertura e derreta no micro-ondas ou banho-maria. Após derretido totalmente, jogue em cima do chocotone, finalizando com o granulado. Aqui usamos morango e brigadeiros. Use sua criatividade.