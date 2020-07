Muitos são os que têm o dom de cantar, tocar instrumentos, pintar, trabalhar com artes e teatro, entre outras habilidades incríveis. Nestes tempos de pandemia, inúmeros têm usado esses diferenciais em prol da solidariedade. Exemplo disso é o cantor, compositor e instrumentista Daniel Lima, de 23 anos. Além de talentoso, se dispõe a servir os outros, por meio da música. Prova foi a participação dele na celebração do Dia do Hospital, em 2 de julho, no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. Na ocasião, expressando a adoração a Deus, presenteou os colaboradores com música.

“Foi uma oportunidade e tanto a de levar esperança e paz aos enfermeiros, médicos, demais colaboradores, pessoas da linha de frente contra a Covid-19. Não consigo nem mensurar o sentimento de gratidão. Isso, para mim, significa entender o sentido da vida. Amar não só com palavras, mas com atitudes”, conta.

Nesses dias de isolamento, Daniel não tem muito para onde ir, mas, com a flexibilização, que vai normalizando a vida, é assíduo nos cultos presenciais da “Adoradores Church”.

“Sempre que existe um convite para algum tipo de ação específica, algum trabalho pelas redes sociais, auxiliar em projetos, visitas em hospitais, pessoas em situação de rua, estou sempre à disposição”, conta.

SONHOS E INFLUÊNCIAS

Neste ano, o cantor celebra oito anos de ministério de música, embora ainda não viva especificamente da arte.

“Não duvido que isso possa acontecer um dia. E a cada romper do dia, creio numa nova fase com obstáculos e muita expectativa em concluir o projeto, que é gravar o meu primeiro CD. Quero que as pessoas possam ser contagiadas por aquilo que carrego dentro de mim: muita humanidade, empatia, alegria e, principalmente, a presença de Deus através do meu canto”, conta.

A música entrou na vida dele, ainda na infância, por influência da mãe. Foi ela que o levou a se interessar pelas notas musicais, pela musicalidade das palavras transformadas em melodia. Desde então, se apaixonou pelo canto. Mas somente dos 13 para os 14 anos é que Daniel aperfeiçoou o dom e o talento.

“A prática me levou a um novo nível e, assim, o rendimento foi notório”, revela.



REPERTÓRIO E LIVE

Com um repertório baseado em músicas que levam paz e esperança, como “Deus é Deus” (Delino Marçal), “Deus de Promessas” (Davi Sacer), “Ninguém explica Deus” (Preto no Branco) e “Aos pés da cruz” (Kleber Lucas), o músico também tem várias canções autorais, que ele sonha levar ao máximo possível de pessoas, como “Crer”, que já está disponível em todas as plataformas digitais (Deezer, Spotify, Google Play).

“Um dos meus sonhos é ver pessoas sendo impactadas por minhas músicas”, confidencia.

Como forma de levar música para a vida das pessoas, ele vai realizar em 15/8, às 20h, uma live no YouTube, quando vai presentear o público com seu repertório, incluindo as canções autorais.

“Será algo incrível, estou com muitas expectativas para esse momento”, diz.

Para quem já quiser começar a acompanhá-lo, basta entrar nas redes sociais:

INSTAGRAM: @daniellimacontagie

YOUTUBE: #CONTAGIE DANIEL LIMA

FACEBOOK: DANIEL LIMA M

WHATSAPP: (38) 999208 - 0586