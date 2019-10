Apaixonado pela cultura popular e pela literatura brasileira, o artista montes-clarense Cleiton Cruz, de 42 anos, apresenta, no Museu Regional do Norte de Minas, até o próximo dia 28, a exposição “Cores e Face do Sertão Mineiro”.

Os temas abordados por ele na exposição misturam a literatura de Guimarães Rosa, como na obra “Grande Sertão, Veredas”, com religiosidade e a temática dos cangaceiros.

Cleiton é formado em História pela Unimontes e autodidata nas artes. Foi aluno do artista plástico Afonso Teixeira.

“Pinto usando técnicas mistas, óleo sobre tela no estilo realista, abordo as temáticas da cultura popular, como Festas de Agosto e manifestações da cultura regional, retrato também a literatura brasileira”, conta.

Foi em 2015 que o artista iniciou profissionalmente sua carreira, com exposição no Centro cultural Hermes de Paula.

“Recebi um convite do diretor do centro cultural para expor meus trabalhos, fui entrevistado pela TV local e tive meu nome bastante divulgado pela imprensa. A partir daí, vendi telas para personalidades da cidade que valorizam a arte regional. Isso impulsionou minha vontade de pintar”, revela.

Neste ano, Cleiton iniciou um projeto com a escritora Rita de Cássia, o livro “Gente, cadê Luiz”, que apresentará tradições seculares às gerações futuras.

“Nos dias de hoje, com cortes de incentivo à Cultura e o florescer de uma geração de não leitores, tenho ficado apreensivo. A leitura é a base de uma cultura forte. Precisamos valorizar a arte, conhecer os artistas e a importância dos movimentos de arte no mundo. Temos uma vasta bibliografia referente à arte e não podemos permitir que nossos jovens fiquem à deriva desse rico legado”, avalia.

Exposição Cores e Face do Sertão Mineiro

ONDE: No Museu Regional do Norte de Minas

QUANDO: Até dia 28