O Museu Regional do Norte de Minas, localizado na rua Coronel Celestino, 75, Centro de Montes Claros, recebe a exposição do artista plástico, mestre da Marujada e filho da terra, Cleiton Cruz, intitulada “Cores e Face do Sertão Mineiro”. O artista plástico usa técnicas mistas, óleo sobre tela no estilo realista e aborda as temáticas da cultura popular, como as Festas de Agosto e manifestações da cultura regional, retratando também a literatura brasileira. Nesta exposição, faz menção a “Grande Sertão, Veredas”, de Guimarães Rosa. A mostra fica no local até o próximo dia 28. A entrada é franca.

Cinema Comentado

O Cinema Comentado exibe hoje, às 19h, o filme-documentário “Para Além dos Seios” (2015).

A produção independente do cineasta Adriano Magalhães, de acordo com o próprio diretor, “parte do seio enquanto significante do feminino para problematizar as relações com o corpo e o gênero na contemporaneidade”. A programação é gratuita e acontece na sala de audiovisual do Centro Cultural Hermes de Paula, na Praça da Matriz, em Montes Claros.

Turnê musical ‘Somos’

Dois nomes da música católica do Brasil cantam juntos no mesmo palco, neste domingo (20). Thiago Brado e a banda Rosa de Saron se apresentam na Praça de Eventos do Parque de Exposições João Alencar Athayde, as 21h. No repertório, “Minha Essência“, “Do Alto da Pedra“, “Sem Você”, “Verdades do Tempo”, além da canção inédita “Somos“. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefones (38) 99173-5971 e (38) 99225-4022.