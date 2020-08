A Academia Feminina de Letras de Montes Claros está com inscrições abertas para o primeiro Concurso de Trovas. O objetivo é fomentar a cultura mesmo em tempos de distanciamento social e, principalmente, relembrar os grandes trovadores de Montes Claros, homenageando-os ao dar “vitrine” a novos talentos locais, regionais e nacionais.



O concurso é coordenado pela trovadora Cecy Tupinambá Ulhôa e tem como tema apalavra “Esperança”. Os trabalhos deverão ser enviados via Correios para o endereço: Academia Feminina de Letras de Montes Claros, na Rua Januária, nº 195, Centro, CEP:39400-077- Montes Claros - MG até 20 de agosto.



Você sabe o que é trova? Trova é uma composição lírica de movimentos ligeiros e de caráter popular. É uma poesia de fácil produção, onde há rima, um tema para discorrer numa linguagem objetiva e ao alcance da compreensão do leitor. O surgimento da trova está intimamente ligada à poesia da Idade Média.



Os homens foram os primeiros trovadores em sua grande maioria, mas muitas mulheres de origem nobre também se envolveram com essa literatura, tornando-a mais conhecida e apreciada. Nobres trovavam por diversão, mas também existiram aqueles trovadores de menor prestígio social, que recorriam à sua arte para conseguir proteção e ajuda.



A presidente da Academia, professora Terezinha Campos, conta que o concurso já repercute nos quatro cantos da cidade. “Um pai comentou com os filhos, quando soube do Concurso de Trovas, e os incentivou a participar. Uma das filhas disse que nem sabia o que era trova, ao que o pai transmitiu todas as informações, dando uma aula de trovas para os filhos. A filha quis saber o porquê daquele pai nunca ter falado daquele assunto antes. Ele respondeu que temia que eles não gostassem ou criticassem. Mas é isso o que acontece: a história, os encantos vão desaparecendo e o seu lugar vai sendo tomado por outros afetos, impedindo a criatividade, que está dentro de cada um”, diz.



Para a presidente, o concurso de Trovas veio num momento de exercício de cidadania, da conservação dos valores culturais deixados pelos ascendentes e um movimentar de resgate da nossa cultura. “O depoimento desse pai já constitui um grande sucesso do Concurso de Trovas, por despertar o gosto pela literatura das novas gerações, gosto pelo verso, pela palavra, rimas e construções de saberes e viveres”, conta.



