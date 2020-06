O montes-clarense Magnum Raphael Zuba Martins, de 34 anos, foi o grande vencedor do concurso Gastronômico Chef Show, promovido pelas Faculdades Funorte, no último dia 18, no Campus JK. O chef esbanjou criatividade, talento e empreendedorismo culinário ao elaborar o Kit Burguer. Em uma caixa, o cliente recebe um blend artesanal de carne bovina, pão de milho artesanal, queijo minas, ketchup de pimenta biquinho e cebolas caramelizadas, feito com produtos regionais adquiridos dos produtores da região. A ideia é o cliente preparar o próprio hambúrguer.

Essa vitória não foi a única de Magnum. Em 2017, ele conquistou o título de melhor aluno da turma. “No início do curso de gastronomia, coloquei como meta que me ajudasse a construir a carreira: mergulhei no curso e foquei nos critérios de avaliação para conseguir me destacar. Foco nos objetivos e isso traz resultados importantes. Acredito que ingressar mais velho na faculdade e saber o que realmente queria me motivaram a ter mais foco”, conta.

Magnum iniciou a sua relação com a cozinha muito cedo. Era o responsável pela alimentação dos irmãos, quando os pais iam para o trabalho.“Mesmo não sendo o irmão mais velho, era eu quem preparava tudo”, diz. Com um pai cozinheiro de mão cheia acabou pegando gosto por cozinhar. Nas festas e reuniões da família, ele estava sempre na cozinha, à frente do fogão. A mãe queria um filho médico, mas não era o que ele queria.

“Comecei a acompanhar os grandes nomes e chefs de alta gastronomia, restaurantes e o que achava na época sobre o assunto. Naquele tempo, a profissão de cozinheiro não era reconhecida como hoje e não tínhamos tantas informações como agora”, diz.

Hoje, Magnum é chef residente no Buffet da Casa Madu, casa de eventos no bairro Ibituruna e tem serviço de home chef, onde atende o cliente em casa, fazendo eventos mais intimistas e corporativos.

Magnum nos presenteia com uma receita de pão de queijo que vai deixar o leitor com água na boca e ir correndo para a cozinha fazer essa delícia. Então, aproveite o isolamento e mão na massa!

RECEITA