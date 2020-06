O Dia dos Namorados se aproxima e, dessa vez, a comemoração terá que ser em casa. E até por isso, o momento a dois pode se tornar ainda mais especial. Que tal surpreendê-lo (a) com um jantar bem charmoso, saboroso e romântico? Ou até mesmo preparar o meu juntos, saboreando um vinho e curtindo a companhia um do outro?

Para ajudar os enamorados a colocar mais tempero no dia mais romântico do ano, o chef montes-clarense Guilherme Soares Silva, de 29 anos, preparou um cardápio especial. Tudo feito para quem deseja marcar a data. Formado em Gastronomia pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), Guilherme ensina a receita de uma entrada, um prato principal e sobremesa que vão ganhar o paladar dos apaixonados. De quebra, indica um vinho para acompanhar o cardápio.

De entrada, o chef escolheu as brusquetas, um antepasto italiano feito à base de pão, que é tostado em grelha com azeite e depois esfregado com alho. Há diversas variações. De preparo rápido e fácil, é uma excelente escolha para se fazer a dois. “Além de saborosas, a harmonização com o vinho será perfeita”, diz.

E como prato principal, um saboroso salmão grelhado ao molho beurre Blanc. “O salmão, além de delicioso, é perfeito para esse momento romântico”, afirma Guilherme.

A sobremesa fecha o menu e surge para reforçar ainda mais o clima de amor. Que tal o petit gateau Romeu e Julieta? Reza a lenda, que a origem se deu em Minas Gerais, ainda durante o período colonial, quando os portugueses começaram a produzir queijo em suas colônias. Sendo o queijo representado pelo Romeu e a goiabada pela Julieta, o casal mais famoso do mundo.



Para o chef, o mais importante no preparo desse menu é a cumplicidade entre ambos. “Cozinhar juntos é uma ótima pedida, ao invés de arrumar todo um ambiente para agradar seu parceiro (a). Faça algo mais descontraído, como por exemplo, abra uma garrafa de vinho e busque uma trilha sonora romântica”, sugere. E não se esqueça: enquanto cozinham juntos, se deliciem a cada momento nessa parceria.

Para seguir o chef: @guisoares_gastronomia

Salmão

Ingredientes: Salmão, brócolis chinês, manteiga, mandioquinha, queijo parmesão, vinho branco, hortelã, creme de leite, alho, azeite de oliva.

Modo de preparo: grelhe o salmão na chapa e reserve. Com a mandioquinha, faça um purê, use o creme de leite para dar cremosidade. Cozinhe o brócolis até que fique al dente. Em uma panela, coloque 50 ml de vinho branco e deixe reduzir pela metade, junto com um galho de hortelã. Acrescente a manteiga gelada aos poucos e faça emulsionar com o auxílio de um fuet. Disponha em um prato o purê, coloque o salmão por cima, ao lado o brócolis formando uma cúpula, regue o salmão com a emulsão da manteiga e sirva imediatamente.