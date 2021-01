Verão no Norte de Minas é certeza de dias ensolarados e altas temperaturas. Pensando em trazer momentos um pouco mais fresquinhos para as horas acaloradas, conversamos com a chef Juscielle Alves, do curso de Gastronomia da Funorte.

Ela nos apresenta preparos refrescantes para deixar o período mais leve.

Estudante do 4° período, ela já atua na área com o serviço de personal chef em Montes Claros e região. O trabalho diferenciado de Juscielle une preceitos culinários clássicos, com as personalizações desejadas pelos clientes.

A dica da chef para esses dias quentes é o ceviche de banana da terra, que pode ser servido como entrada ou acompanhamento de alguns pratos, como peixes e frutos do mar. Uma variação refrescante, vegetariana e que agrada a todos os paladares.

E já que o verão também pede bebidas bem refrescantes, que tal optar por um drink que harmoniza bem o ceviche? Uma boa pedida é o frozen de abacaxi com hortelã, que traz acidez e frescor que resultam em um sabor equilibrado e marcante, além de ser uma receita prática e muito fácil.

Então, vamos lá, aprender e nos deliciar com essas dicas?

Ceviche de banana da terra

Ingredientes

2 xícaras chá de banana da terra madura cortada em cubos

1 xícara chá de cebola roxa cortada bem fininha

1/2 pimenta dedo de moça sem as sementes repicada

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Coentro picadinho a gosto

100 ml de suco de laranja

100 ml do suco de limão galego ou taiti

Azeite extra virgem a gosto

Sal a gosto

1 colher de mel ou melaço de cana

Chips de banana e brotos para decoração (Opcional)



Modo de preparo

Corte as cebolas bem fininhas, meia lua – pode usar o fatiador -– e mergulhe-as em água gelada para tirar o excesso de acidez. Deixe uns 5 minutos e coloque na peneira para escorrer. Reserve.

Descasque a banana e faça cubos ou o corte que preferir e reserve.

Corte a pimenta dedo de moça e retire as sementes, deixe bem repicadinho.

Rale um pedacinho de gengibre.

Misture numa tigela o suco da laranja, do limão, a pimenta, a cebola, a banana cortada, coentro, mel, azeite e o sal a gosto meia hora antes de servir.

Coloque na geladeira.

Depois de meia hora, distribua em taças ou recipiente que preferir.

Finalize com chips de banana e brotinhos.

Bom apetite.

Frozen de abacaxi com hortelã

Ingredientes

2 xícaras chá de abacaxi limpos e cortados em cubos

1/2 xícara chá de açúcar

Folhas de hortelã a gosto

100 ml de água de coco

50 ml de limão taiti ou siciliano

1 dose de cachaça ou destilado de sua preferência

Gelo até dar ponto de raspadinha



Modo de preparo

Bata o abacaxi, a água de coco e o açúcar.

Acrescente as folhas de hortelã, gelo, suco do limão e o destilado.

Bata até obter o ponto desejado.

Sirva decorando com folhas de hortelã.