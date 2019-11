O cantor, compositor e instrumentista montes-clarense Carlos Soyer, de 50 anos, é uma das atrações deste fim de semana em Montes Claros. O artista se apresenta ao lado de outros músicos, no Recanto do Rio (BR-365, km 9), na saída para Pirapora. No repertório, canções próprias e de nomes da MPB.

Autodidata, Carlos Soyer está celebrando 35 anos de carreira. Neto do maestro francês Jonhson Soyer, o artista foi aluno do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes, de professores particulares e da Escola de Minas, em Belo Horizonte.

Carlos Soyer conta que tem vários CDs prontos, mas nenhum foi lançado. “Meus primeiros trabalhos com a música foram em bares. Lecionei em escolas de música e participei de vários festivais. Atualmente, trabalho com apresentações em um trio, compondo com parceiros como Murilo Antunes e Rita Maciel e gravando um novo CD”, conta.



CLÁSSICOS

No repertório deste sábado, ao lado de Leonardo (bateria e percussões) e Gil (contrabaixo), apresentará canções de Edu Lobo, Tom Jobim e Djavan.

“A música sempre foi a melhor forma de expressar meus sentimentos. Acredito que, com essa ferramenta, a gente consegue chegar de forma mais verdadeira aos sentimentos dos ouvintes e, de alguma forma, transformar seres”.

Entre os vários festivais de música que já venceu na região, Carlos Soyer destaca o evento comemorativo dos 150 anos de Montes Claros, em 2003. “Esse festival foi para mim da maior importância. Fui premiado duas vezes com a canção Arraial das Formigas”.

Carlos Soyer e Banda

Onde: Recanto do Rio (BR-365, Km 09)

Quando: Amanhã (2), a partir do meio-dia

INFORMAÇÕES: (38) 99961-1053