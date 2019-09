Um dos grandes nomes da música gospel brasileira da década de 1990 está de volta a Montes Claros. Carlinhos Félix se apresenta hoje, no aniversário da Igreja Batista Nova Canaã, na rua Boa Esperança, 647, bairro Santa Rita II.

A apresentação faz parte da programação de comemoração dos 35 anos da instituição no município. O compositor de grandes sucessos como “Selo do Perdão”, “Luz do Mundo”, “Novo Dia” e “Grito de Silêncio” participa de todas as celebrações, que seguem até domingo.

Pagode com Dilsinho

Dilsinho, que tem dois CDs lançados (“Dilsinho” e “O Cara Certo”), é autor de hits muito conhecidos do público. Chamado de Príncipe do Samba, o cantor vai subir ao palco do Parque João Alencar Athayde neste domingo, a partir das 17h. No repertório “Péssimo Negócio”, “Controle Remoto”, “Refém”, “Pouco a Pouco”, entre outros. Também se apresentam o DJ Paulo Ribeiro, Sambacana e Two Nigths. Os ingressos pelo telefone (38) 3222-6969 ou https://www.bilheteriadigital.com/dilsinho-22-de-setembr.

Oktobermed amanhã

A Oktobermed é realizada todos os anos pela Gêmeos Produções e já está em sua quarta edição que acontecerá amanhã, das 18h à meia noite, no Parque de Exposições. Neste ano, contará com shows das bandas Guig Ghetto, Psirico, além do DJ Paulo Ribeiro. Ingresso à vista custa R$ 70; no cartão de crédito à vista, R$ 75; ou parcelado no cartão de crédito, em até três vezes, R$ 80.

Compras on-line pelo site: www.centraldoseventos.com.br.