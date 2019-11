Pollyana Caires, de 17 anos, ficou conhecida no Brasil inteiro pela participação no The Voice Brasil deste ano. Ela chegou à semifinal do reality show musical. Norte-mineira de Espinosa, Pollyana conta que cresceu ouvindo todos os tipos de música.

No próximo dia 14, quinta-feira, ela se apresenta no Congresso “Mergulhados na Presença”, na rua Boa Esperança, 162,bairro Sumaré, em Montes Claros.

“Quando era criança, amava Aline Barros, Mariah Carey, Colbie Caillat”, revela Pollyana Caires.

Polly, como é conhecida pelos amigos, toca violão, ukulelê e se arrisca nos teclados.

“Estou começando a compor agora, e o The Voice foi minha primeira participação em um programa de música”, frisa.

Para a cantora, foi uma surpresa chegar à semifinal do The Voice Brasil. “Era algo que não passava pela minha cabeça, achava que era impossível. Foi incrível cada aprendizado e as experiências que tive”, diz.

Para conciliar a música com os estudos, o apoio da família foi fundamental. “Foi uma correria. Mas eu amava. Minha família esteve ao meu lado o tempo todo. Não teria conseguido, se não tivesse o apoio deles. Foi incrível o clima de união entre todos os participantes do programa. E a galera da produção nos deu total apoio e sempre nos acalmava”, recorda.

Sobre o técnico Lulu Santos, ela é só elogios: “É um músico completo. Ele me inspira muito”.

Polly também celebra a amizade com a montes-clarense finalista do programa, Lúcia Muniz : “Nos tornamos amigas. Em toda a trajetória estávamos juntas. Uma apoiando a outra a todo momento. Até na semifinal, que disputamos juntas”, conta.

Pollyana Caires

Onde: Congresso “Mergulhados na Presença”

Quando: 14/11

Informações: (38) 99102-2284