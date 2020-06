Nesse período de isolamento, as lives tomaram conta das redes sociais. E neste domingo, a partir das 19h, será a vez de o cantor Jean Karlo se apresentar pelo canal oficial do Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no YouTube.

O show integra o evento “Barraquinhas do Orfanato”, que neste ano será realizado de maneira virtual. O show também podera ser conferido pelo Instragram @jeankarlooficial e no canal no Youtube Jeankarlocantor.

Enquanto assiste a live, o público ajuda a instituição adquirindo quitutes juninos nada virtuais, como o arroz com pequi, feijão tropeiro, paçoca, vaca atolada e canjica. A renda é revertida para as ações do Lar.

O cantor sertanejo de 39 anos celebra 16 de carreira, sendo três de carreira solo. “Preparamos um repertório bem sertanejo, com músicas que mexem com as pessoas, principalmente agora neste período de pandemia. A alegria e a vontade de sair estão à flor da pele. Então, farei uma mistura disso com a vontade de doar, que é o mais importante”, conta.

O artista também diz que está aproveitando o momento para se reinventar. “A gente começou a dar mais valor a esses projetos pelas plataformas digitais. Os seguidores aumentaram nas redes sociais”, comemora.

Jean Karlo gravou, recentemente, um novo CD em Goiânia, no Studio LKS Music, com o maestro Valdir de Souza. “Nesse projeto, são dez canções autorais de compositores de renome e o repertório é bem eclético. Estou trabalhando a música ‘Traíra, que está sendo divulgada em todas as rádios em Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná”.

No dia 13 de junho, Jean volta para mais uma live em prol do “Salve a graxa Montes Claros”, voltada para ajudar os profissionais que trabalham nos bastidores dos shows, na montagem de palcos, iluminação, entre outros. “Também estou trabalhando com o Instituto Vovó Clarice, instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual e múltiplas”, diz.

O cantor avisa que será uma live bem maior do que foi a anterior, apresentada no dia 1º de maio. “Tenho certeza de que, quem for acompanhar, vai ficar impressionado pela qualidade e estrutura física”, adianta.

Durante o show, o público curte o repertório de Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, Jorge e Matheus e Gusttavo Lima.

Live solidária com Jean Karlo

Quando: 7/6

Horário: 19h

Onde: canal oficial do Lar N. Senhora do Perpétuo Socorro no YouTube, no Instragram @jeankarlooficial e no canal Jeankarlocantor, no YouTube

Pedidos dos quitutes: (38) 3221-2259.

Instagram: @larnsperpetuosocorro