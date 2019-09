Manhã de quarta-feira especial no Hotel Intercity com os parceiros da Solanum, empresa que tem a frente, a mulher forte, dinâmica, de visão, a empresária Luana Cordeiro.

Ela recebeu parceiros e imprensa para falar da palestra “Como ter uma marca desejada quando todas as outras são iguais”, que traz a Montes Claros, no dia 29 de setembro, domingo, Pedro Superti, especialista em marketing de diferenciação, que ajudou várias organizações a se tornarem celebridades.

Os ingressos podem ser adquiridos no Divan das Unhas, na rua Dr. Veloso, 695, Centro, telefone: (38) 9 9211-1800 e no Sympla.

Outros detalhes deste encontro, você confere em nossa página coluna, neste fim de semana.