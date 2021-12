Esta é a última semana para fazer a inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) para estudar na rede pública de ensino em 2022. O prazo termina nesta sexta-feira. Entre as possibilidades de escolha há a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o ensino profissional.

O Cadastro Escolar 2022 é destinado aos alunos que vão ingressar na rede pública de ensino ou que precisam mudar de escola no próximo ano e não renovaram matrícula.

Também devem se inscrever os estudantes que pretendem ingressar em cursos da Educação Profissional em uma escola da rede estadual, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e ainda aqueles que desejam retomar os estudos.

Pais, responsáveis, ou o próprio aluno maior de idade podem acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. Os candidatos devem apresentar informações como nome completo; data de nascimento; endereço; CEP; número da carteira de identidade do aluno, se possuir; CPF do aluno, se possuir; filiação ou nome do responsável legal, entre outros.

Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais podem comparecer às escolas estaduais e/ou municipais, na sua cidade, para realizarem a inscrição. É necessário adotar todas as medidas de segurança estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), em decorrência da pandemia de Covid-19.

Para esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos, a Secretaria elaborou um documento com as principais dúvidas sobre o Sucem.

No caso da EJA, desde o ano passado a SEE/MG está trabalhando para reformular e fazer com que a modalidade de ensino seja mais focada nas realidades dos estudantes que desejam concluir a formação em tempo mais curto. O conjunto de ações voltadas para o aperfeiçoamento da proposta é chamado de EJA Novos Rumos e já tem mostrado resultados positivos.

Na EJA, o estudante finaliza o ensino fundamental em dois anos e o ensino médio em um ano e meio. Para participar da modalidade de ensino é necessário ter 15 anos, para ingresso nos anos finais do fundamental, e 18 anos, para ingresso no ensino médio.



Profissional

Na educação profissional, a Secretaria também oferece vagas em escolas estaduais para diversos cursos técnicos, como vendas, artes visuais, informática, recursos humanos, administração, segurança do trabalho, logística, marketing, entre outros. Podem se inscrever estudantes matriculados no 2ª ou 3ª ano do ensino médio regular ou na EJA da rede pública, e também aqueles que já concluíram o ensino médio.

Os interessados devem acessar o Sucem, selecionar o tipo de ensino “Educação Profissional” e fazer a inscrição.

(*) AGÊNCIA MINAS