Por iniciativa do vereador Fábio Neves (PSB), os parlamentares do município participam de Reunião Especial hoje, às 19h30, que fará homenagem, através da entrega do Título de Cidadã Benemérita, às cantoras Lúcia Muniz e Pollyana Caires.

Participantes de sucesso na última edição do The Voice Brasil, as duas se apresentaram na cidade no fim de semana, ao lado do vencedor do programa musical, Tony Gordon, no jantar beneficente da Casa Santa Bernadete e doaram seus cachês. A associação sem fins lucrativos presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal (jovens, adultos e idosos), com diagnóstico de câncer, em tratamento ambulatorial de radioterapia e quimioterapia, nos serviços de oncologia de Montes Claros.



PRODÍGIO

Desde criança, a montes-clarense Lúcia Muniz gosta de música, de cantar, e sempre foi a alegria das festas Da família. Assim tem sido. Espontaneamente, cantando em inglês e decorando músicas com uma facilidade que surpreendia a todos. Em 2018, participou da versão para crianças do programa “The Voice”, e, neste ano, foi uma das finalistas da versão adulta do programa.

Pollyana Caires ficou conhecida no Brasil inteiro pela participação no programa deste ano. Ela chegou à semifinal do reality show musical. Norte-mineira de Espinosa, Pollyana cresceu ouvindo todos os tipos de música.

A Sessão Especial em homenagem às duas acontecerá na Câmara Municipal de Montes Claros. Aberta à comunidade, a homenagem vai ajudar no estímulo às atividades musicais e culturais na cidade.

“Tenho a satisfação de poder homenagear duas jovens talentosas, que representaram, e muito bem, a nossa região no programa da Rede Globo. Tanto a Lúcia quanto a Pollyana levaram e elevaram positivamente o nome de Montes Claros aos quatro cantos do país e até internacionalmente. Esta é uma forma simples de demonstrarmos nosso reconhecimento e gratidão pelos talentos delas. E, ao mesmo tempo, é uma forma de incentivá-las a continuarem firmes na carreira, encorajando outros talentos a também buscarem seus espaços”, disse o vereador Fábio Neves.