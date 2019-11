O grupo teatral Entre In Cena, dirigido pelo ator e diretor Léo Ribeiro, está de volta ao palco do Auditório Cândido Canela até sábado (23) com uma nova montagem do espetáculo “Pele – Marcas de um Ato”, apresentado e premiado na 19ª edição da Mostra de Teatro de Montes Claros.

Resultado de uma oficina voltada para atores, o espetáculo traz em seu enredo um importante debate acerca da adolescência, tendo o bullying como tema central. Inicialmente, a peça foi composta por esquetes criadas pelos próprios atores, a partir da imersão em exercícios e pesquisas realizadas ao longo de quatro semanas de estudos.

As cenas que compõem o trabalho não têm ligações entre si, mas dissertam simultaneamente sobre a homofobia, a intolerância religiosa, o racismo, a gordofobia, em uma mescla de ficção e dados reais.



NOVAS CENAS

Para essa nova temporada, algumas cenas foram modificadas e outras criadas. O intuito disso é deixar o resultado final ainda mais próximo da realidade e fazer com que cada espectador se identifique ou se reconheça em cada conflito mostrado.

Além do cenário, a nova versão de “Pele” traz novidades no elenco e na trilha sonora. Das primeiras apresentações, apenas os atores Alexandre Nellys, Pedro Nunes, Ketlin Velloso, Erick Adriano, Wesley Shavershian, Nanda Guimarães e Pedro Sanches de Ávila, permaneceram.

Agora, nomes como Clara Lua, Alexandra Novais, Greice Hellen e Vinny Pereira se juntam ao projeto.



MAIS PÚBLICO

Responsável pelo grupo, o diretor Léo Ribeiro tem se surpreendido com os resultados até aqui alcançados. “Em quatro dias de apresentações na 19ª edição da Mostra de Teatro realizada em julho, o espetáculo foi o que teve o maior público e ainda levou o prêmio de Segundo Melhor Espetáculo na opinião popular. O objetivo agora é fazer com que o trabalho chegue a outros espaços, como escolas e faculdades”, fala.

As apresentações acontecem no Auditório Cândido Canela, do Centro Cultural (Praça Dr. Chaves, 32, Centro, Montes Claros). Mais informações pelo telefone (38) 99227-3755.