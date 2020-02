Os blocos de rua prometem continuar movimentando o Carnaval de Montes Claros.

Pópô Dendê Nu Trem, Capa Preta, Pequi Pula, Bloco do Boi, Los Fuleros, Carnaval do Morada, N’Gandaya, Bloco do Gaia, Maracangaia, Praia do Pardini, Bloco do Bull, Raparigas do Bonfim, entre outros, fizeram a alegria de milhares de foliões neste período de folia.



DIVERSIDADE

Um dos destaques da festa foi o “Arco-Íris do Amor”, que se apresentou pela primeira vez, e passou pela praça Pio XII, rua Coronel Joaquim Costa, até a praça da Matriz, Centro da cidade, levando músicas e diversão e, mais importante, diversidade.

O bloco, coordenado por Anderson Gregory e Lucas Pereira, convidou os DJs Dani e Lindon Jhonson, Phillip, Fanta Fantástica e o Bloco Maria Bonita. “O Arco-Íris é uma associação LGBT que faz trabalhos sociais, defendo as causas LGBT. Foi a primeira vez que a gente colocou o bloco na rua. Cerca de 7.000 pessoas participaram e não houve nenhuma ocorrência, tudo foi muito harmonioso, disse Lucas Pereira, presidente do bloco.



HOJE TEM:

O bloco Raparigas do Bonfim sai hoje a partir das 10h, da avenida José Correa Machado, em frente ao parque Sagarana, entre o trevo do Ibituruna Shopping e o trevo da Secretaria do Meio Ambiente, no Ibituruna. Outra atração é o bloco Buraco da Gia, que se apresenta no bairro Maracanã, e, ainda, o bloco Pardini, que fará sua concentração no bairro Jardim Palmeiras.