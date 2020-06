Em outro formato, devido à pandemia do coronavírus, a tradicional Barraquinha do Orfanato, em Montes Claros, acontecerá neste fim de semana – sexta, sábado e domingo. A festa será a distância, mas os shows e o cardápio estão garantidos.

Os amantes dos quitutes juninos podem ficar tranquilos, porque o time de comidas típicas que entra em campo está de dar água na boca. Tem arroz com pequi, feijão tropeiro, paçoca, vaca atolada e canjica.

E enquanto aguardam os pedidos dos quitutes chegar em casa – eles poderão ser feitos através do iFood e do WhatsApp –, o público vai curtir shows, por meio de lives, com muita animação.

O primeiro será com a montes-clarense Gabi Alves, que apresentará “Eu quero beber”, trabalho de sua autoria, além de releituras de Marília Mendonça, Naiara Azevedo e Gusttavo Lima.

Quem também participa da live são os irmãos Kaio Marques e Nataly, que celebram neste ano uma década de carreira. No repertório, sertanejo raiz, universitário e músicas autorais.

“Ficamos muito felizes com o convite para participarmos da live das Barraquinhas do Orfanato, uma das mais tradicionais da cidade. Este ano, com todo este transtorno que a pandemia de Covid-19 vem trazendo, nos conectaremos com o público através da live e mataremos a saudade de cantar pra galera em casa”, diz Kaio.

“O importante é que as pessoas assistam e colaborem adquirindo as delícias típicas das barraquinhas”, torce Nataly.



REVELAÇÃO

Outra dupla de sucesso que vai abrilhantar a live do Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Marcelo e Matteo, considerada um dos grandes talentos da nova geração. Eles vêm se destacando por seus sucessos autorais. A dupla promete um show romântico, pop e o sertanejo de raiz.

As atrações não param por aí. A educadora física e cantora montes-clarense Erika Belkis está no meio musical há mais de 12 anos. Ao lado da farmacêutica Larissa Cardoso, natural de Itororó (BA), forma a dupla Erika e Larissa, uma parceria que começou em 2012.

“Os organizadores da live entraram em contato conosco, pelo WhatsApp, nos convidando. Será um prazer mostrar um pouco de nosso trabalho”, diz Larissa.

Barraquinhas do Orfanato

Data: 5, 6 e 7 de junho

Horário: a partir das 18h, no canal YouTube da instituição

Telefone: (38) 3221-2259

Instagram: @larnsperpetuosocorro