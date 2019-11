A banda Capital Inicial se apresenta em Montes Claros, em 15 de dezembro, domingo, no Montes Claros Shopping (Avenida Donato Quintino, 90, Cidade Nova).

Na estrada com a turnê do Sonora, álbum lançado no segundo semestre de 2018, o Capital tem participado de grandes festivais pelo país. No palco, Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (bateria), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarel (guitarra). No repertório vão estar hits como “Não me olhe assim”, “Seja o céu”, “Só eu sei” e “Tudo vai mudar”. Além de canções como “À sua maneira”, “Depois da meia noite”, “Independência”, “Não olhe pra trás”, “Natasha”, “Olhos vermelhos”, “O passageiro” e “Tudo que vai”. E ainda os clássicos do Aborto Elétrico, banda punk da qual se originou o Capital Inicial, como “Fátima”, “Música Urbana”, “Veraneio vascaína” e a mais ouvida de todas, “Que país é esse?”.