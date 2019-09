Nesta sexta-feira, 13, a partir das 22h30, tem Baile Sertanejo no Empório da Serra, na rua Noventa e Nove, 500, Ibituruna. No palco se apresenta a dupla Marcelo & Matteo com repertório de canções autorais e hits de Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, Victor e Leo, Jorge e Mateus e muitos outros.



O público canta e dança também com a DJ Jéssica Alkmim, DJ Paulo Ribeiro e Two Nigths do Samba.



Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (38) 99215-8790 e 99221-8888.

Shows na 24ª Fenics

A Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços apresenta nesta sexta-feira (13), no Parque de Exposições, o agito de Lucas Erick, às 19h30, e o sertanejo de Mariana Ribeiro, às 21h. No Centro de Eventos haverá a apresentação de DJ e do cantor Robinho.



Os sucessos do pop ficam por conta da Banda Lá Maior, que comanda o palco principal da feira, no sábado, às 19h30. Em seguida, a animação continua com o forró de Edu Lemos, às 21h. No Espaço do Empreendedor, a atração será o Grupo Banzé.

Deborah Rosa

Para encerrar a programação de shows da Fenics, a cantora e compositora Déborah Rosa se apresenta no domingo, às 19h30. Dona de uma voz grave e afinada, tem arranjos vocais de expressão admirável, dando uma identidade particular a tudo que interpreta.



A Mulherada Butequeira fecha a agenda de shows, às 21h. A dupla Gabi e Carol se apresenta no palco do Centro de Eventos. Os ingressos custam R$ 10 e estão à venda na bilheteria da feira e na ACI, na rua Carlos Gomes, 110, Centro.