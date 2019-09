O músico e artista plástico Sérgio Ferreira é uma das atrações de hoje no evento Cultive Arte Coletiva, na Casa São Carlos. O evento cultural reúne música, arte, dança e gastronomia, com a participação de vários artistas.

Sérgio Ferreira nasceu no município mineiro de Patrocínio, no Alto Paranaíba, mas se considera montes-clarense. Ele mora na cidade há mais de 40 anos. É formado em Administração de Empresas. “Vim para Montes Claros ainda menino. Pinto e canto desde criança. Mas foi na adolescência que comecei a pintar e a compor para valer”, conta.

O artista já se apresentou em festivais de música, muito comuns há alguns anos, em Montes Claros, Belo Horizonte e Ouro Preto. Participou do programa “Som Brasil” por duas vezes, tocando com Marcelo Andrade, Zé Ruy, Zé Arley e Valmir Melancolia. Simultaneamente, começou a desenvolver o trabalho nas artes plásticas.

“Trabalhei especialmente para um colecionador de Belo Horizonte. Ele me faz uma compra muito expressiva, de 250 telas. Ele precisava me projetar para que os quadros se valorizassem. Comecei, então, uma carreira em nível nacional”, conta.

A partir daí, o artista começa a trabalhar no eixo Rio-São Paulo, depois, migra para Brasília, onde faz um trabalho importante na galeria Visual, que tinha, na ocasião, filial em Manaus e Miami (EUA).

Em Brasília, foi apresentando ao pessoal da Coca-Cola, para a qual fez grande campanha. Eles queriam um artista dupla face, que fazia mais de uma atividade.

“Apresentei minha música, que foi transformada em um CD. Gravei com o pessoal do Skank, com o percussionista Marco Lobo, mundialmente conhecido, que veio do Rio Grande do Norte; e desenvolvi quatro telas que foram transformadas em serigrafias, o que resultou em um brinde de fim de ano. Foi distribuído em Atlanta, onde fica a sede da Coca Cola nos EUA. No Brasil, foi distribuído em Brasília, para a alta cúpula do governo”, revela.

Sérgio Ferreira faz a abertura do Cultive Arte Coletiva, no show de Yuri Popoff, na noite de hoje, e expõe 25 telas no evento, mostrando nova vertente de seu trabalho como artista plástico: oito telas pintadas em chapa.