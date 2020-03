“Além de levar entretenimento e a nossa música para as pessoas, vamos passar informações sobre os cuidados que se devem ter com relação ao vírus”, adianta Lara sobre o show, que terá 40 minutos (referência à quarentena) e será realizado na varanda da casa dela. Elas aproveitarão para mostrar, em primeira mão, a nova música de trabalho, “Mas Não Traí”.

Interativo

O repertório será o mesmo que tem sido levado em turnê, mas os fãs também poderão fazer pedidos. “Estaremos bem abertos, para ser algo bacana e interativo”, destaca Lara. Day salienta que os projetos não foram prejudicados pela pandemia. “A gente gravou um projeto em dezembro que ainda não soltamos, com seis músicas. Vamos lançar seis vídeos para trabalhar este ano todo para entreter a galera”.

Apesar de os shows terem sido postergados, Day enxerga um momento desafiador, já que terão que trabalhar muito mais com estratégias digitais. “Então, a gente vai estar junto (do público), mas não estará perto. Só através da tela de celular ou de um computador”, brinca Day. Para ela, quando tudo se normalizar, o brasileiro estará ávido por shows e festas. “Será como um grito de liberdade”.



Internet também disponibiliza festivais de música

Outra vertente reúne artistas numa espécie de festival virtual, alguns com famosos e outros com cantores menos conhecidos, para ajudar a divulgar o trabalho deles ao mesmo tempo em que investem numa campanha contra a solidão. Esta ideia de entretenimento para confinados está no cerne do projeto “#tamojunto”.

O festival reunirá, a partir das 18h de hoje, mais de 20 artistas de diferentes gêneros musicais e gerações para fazer shows ao vivo, que serão transmitidos online e abertos a todos os usuários. Conteúdo pode ser conferido no instagram dos convidados, que realizarão lives de até 30 minutos, definidas como “intimistas” pelos organizadores, devido ao despojamento.

As apresentações acontecerão de hoje a domingo, entre 18h e 22h, com artistas de renome, como Adriana Calcanhotto, Martinho da Vila, Duda Beat, Jards Macalé, Marcos Valle e Jorge Vercillo. Uma curiosidade é a participação de Di Ferrero e de Fran, neto de Gilberto Gil, ambos diagnosticados com o Covid-19 e que se recuperam em casa.

A MangoLab, plataforma de desenvolvimento de talentos, criou o projeto “Quarentena Sessions”, com um artista fazendo uma live por dia no instagram (@mangolaboficial). Iniciado na quarta-feira, prosseguirá até esta sexta-feira. Hoje será a vez do coletivo Pirajá, às 21h. Além de oferecer uma opção de entretenimento, a MangoLab busca ajudar artistas como opção à impossibilidade de fazer shows.

Solitude

Em Belo Horizonte, acontece o Festival Solitude, que começará na terça e irá até o dia 31, com atrações como Flávio Renegado, Roger Deff, Rafael Martini, Erika Machado, Nath Rodrigues e Moons. Com transmissão entre 20h e 23h, pelo instragram do festival, os shows terão 25 minutos cada, produzidos na casa dos artistas. A ordem de apresentação será divulgada hoje.