O artista plástico Welington Galvão expõe os trabalhos no Montes Claros Shopping até 15 de dezembro. Além de promover a arte, o evento vai ajudar a Casa de Apoio Santa Bernadete. O artista doou as telas para serem leiloadas em prol da instituição que presta assistência social e proteção à saúde de pessoas em tratamento oncológico.

Em parceria com o Rotary, a Casa Santa Bernadete fará um leilão virtual beneficente das telas do artista.

Nascido em Jequitinhonha, Galvão mudou-se para Pedra Azul ao 5 anos, onde cursou os ensinos fundamental e médio e onde descobriu a vocação para a arte. Inspirado no avô, artesão que confeccionava objetos como arreios, sandálias, baús, ele se dedicou a desenvolver o dom.

“Aos 9 anos, comecei a reproduzir os personagens dos gibis e, aos 12, os primeiros trabalhos com pintura a óleo começaram a surgir na minha mente, reproduzindo paisagens e natureza morta”, conta.

Em 1991 o artista mudou-se para Montes Claros, onde presta serviços ao Hemocentro Regional. Nas horas vagas, se dedica à pintura.

Em maio de 2017 promoveu a primeira ação solidária para apoiar a Fundação Sara, em Montes Claros. O artista doou 16 obras de arte que foram colocadas como prêmio em uma rifa. Em 2018 realizou uma exposição na Câmara Municipal de Montes Claros com acervo beneficente com o tema “Crianças, talentos e expressões” para atender à Associação Amigos de Montes Claros.

“Doei oito obras à Casa Santa Bernadete, com intuito de arrecadar recursos para a instituição. O objetivo é contribuir. Espero continuar fazendo esse trabalho para ajudar realmente as pessoas necessitadas, sempre agradecido a Deus, que me dá forças para que eu continue produzindo arte”, diz.

Para a Casa de Apoio Santa Bernadete, ações como a do artista plástico Welington Galvão são sinal de honra e orgulho. “A casa vive de doações e de arrecadação via eventos. Como há dois anos, em virtude da pandemia, não foi possível realizar nossas tradicionais barraquinhas, o jantar ou bazares, ações pontuais como a doação das telas e o abraço do Montes Claros Shopping em expô-las é muito importante e gratificante”, afirma Silvia Couto, gerente da instituição.

Para acompanhar o trabalho de Welington Galvão, basta segui-lo pelo Facebook welington.galvao.35/.