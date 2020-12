O primeiro domingo do novo ano será animado pela participação de um baiano no penúltimo episódio da série on-line “Cultive.com”. Léo Brasileiro, de 41 anos, se apresenta às 20h, via plataforma YouTube.

A série vem apresentando, desde setembro, gêneros artísticos como música, dança, artes plásticas e literatura, com renomados artistas brasileiros. O músico fala sobre sua participação no projeto que tem à frente a montes-clarense Berenice Chaves.

Léo nasceu em Vitória da Conquista (BA). O pai tocava acordeom todos os dias, e ele ficava ao lado dele enquanto estudava. Daí, nasceu o interesse pela música.

“Aos 10 anos, já estudava violão clássico numa escola de música na minha cidade. Logo em seguida, continuei os estudos no Conservatório Municipal de Vitória da Conquista. Como comecei a tocar muito cedo em bandas de baile, segui os meus estudos através de livros, discos e todo material que conseguia naquela época”, conta.

Apaixonado pela música brasileira, seu primeiro trabalho autoral passeia por alguns ritmos como o baião, samba, frevo e bossa. Gravado ao vivo no XVIII Festival de Música Instrumental Brasileira, no Teatro Castro Alves, esse material se transformou em DVD e no seu primeiro CD – “Léo Brasileiro Ao Vivo no TCA” (2013).

“Esse registro tem uma grande importância para mim! São composições antigas, que compus de forma despretensiosa e espontânea, e quando vi tudo aquilo sair do papel, foi muito marcante e gratificante”, lembra.



IVETE SANGALO

Um dos momentos marcantes da carreira de Leo foi quando recebeu o convite para gravar o DVD acústico da cantora Ivete Sangalo, em Trancoso, e depois, permanecer colaborando com o trabalho. “O fato de eu ter tocado em bandas de baile e ter experiência com gravação, com certeza, somou muito para fazer música com uma artista tão versátil como Ivete”, revela.

Em tempos de pandemia, apesar das dificuldades de lidar com a situação, de ter que mudar completamente a rotina, o músico tenta aproveitar ao máximo o tempo estudando e compondo. “É uma maneira de ocupar a mente e atravessar essa fase de uma forma tranquila”, revela.

Sobre o convite para participar do “Cultive.com”, ele conta que surgiu através de uma ligação da produtora montes-clarense Berenice Chaves. “Ela já conhecia o meu trabalho autoral e se identificou. Fiquei muito feliz e agradecido”, diz.



NOVO PROJETO

Neste domingo, Leo também vai falar do novo projeto que está no “forno”. O músico entra em estúdio no mês que vem para gravar o disco violão solo. É um trabalho 100% autoral.

“Estou muito feliz com as composições e arranjos. Acho que, para comemorar 30 anos de carreira, esse trabalho vai encerrar um ciclo para começar outro”, diz.

SAIBA MAIS

Série Cultural on-line “Cultive.com” – Episódio com Léo Brasileiro

Quando: Domingo, 3 de janeiro de 2021



Onde: www.youtube.com/Berenicechaves1



Horário: 20h