Agências e operadores de receptivo turístico de 34 municípios mineiros, representando 25 regiões turísticas do Estado, conquistaram nesta semana a Declaração de Habilitação do Programa Minas Recebe 2019. Dessa forma, estão aptas a mostrar aos mineiros e a turistas de outros estados e estrangeiros o que Minas tem de melhor.

Cerca de 60 empresas participaram do “Encontro Minas Recebe”, com oficinas de capacitação em marketing digital e mídias sociais, em produtos turísticos, operação, mercado e cadeia de comercialização, além de painéis com casos de sucesso de empreendedores do turismo e sessões de negócios.

A proposta é alavancar os roteiros de Minas. Muitos deles já estão disponíveis no Portal Minas Gerais, como a Viagem pelo Velho Chico ou o Pequizeiros de São Joaquim, no Norte de Minas. No portal, há todas as dicas para se fazer o passeio, onde ficar, o que vai encontrar, como chegar.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, destacou o potencial do turismo associado à cultura para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e geração de renda, empregos e oportunidades. “O papel da Secult é capacitar os agentes turísticos, apoiar todos os envolvidos na ação da cadeia produtiva para que a ativação econômica se dê o mais rapidamente e da maneira mais efetiva possível”, afirmou.

Para o secretário, “Minas tem o maior acervo de patrimônio histórico do país, os melhores produtos, como queijo, café, azeite, cachaça e vinho, que também são produtos turísticos, e isso pode ser muito mais explorado economicamente”, completou.

Acesso facilitado

Os roteiros são distribuídos em Gastronomia, Natureza, Bem-Estar e Cultura. O secretário Marcelo Matte ressalta que a secretaria está em negociação com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DEER) para eliminar burocracias restritivas ao transporte de passageiros.

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, oferece às empresas habilitadas diversas ações de apoio à comercialização de destinos nos mercados nacionais e internacionais.

Qualificação e capacita-ção dos agentes operadores, participação de reuniões técnicas para fortalecimento do setor, viagens de reconhecimento de produtos e destinos, participação em feiras e eventos profissionais são alguns exemplos de benefícios ofertados.

Dentre as habilitadas em 2019, a maioria das agências está sediada no interior de Minas. Os produtos e contatos dos participantes são divulgados no Portal Minas Gerais.