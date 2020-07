A artista Ione Crusoé gosta de imaginar as histórias vividas nas casas, as alegrias das famílias, o jeito de ser local, costumes e a origem do lugar. Tudo isso a fascina. Nesta sexta-feira, aniversário da Princesinha do Norte, ela presenteia a cidade com o lançamento da exposição “Por Entre as Ruas de Montes Claros”, que abre a programação do Museu Regional pelos 163 anos da cidade.



Para a artista, uma honra ter sido convidada pela curadoria da exposição, para expor em sua terra.



“O convite veio da Karine e a iniciativa de fazer uma exposição virtual é maravilhosa, porque podemos aproximar mais pessoas das artes. Tenho familiares e amigos em outros estados e países, que poderão se alegrar comigo por nesse momento. Não tenho palavras pra expressar a minha honra e alegria. Montes Claros é o lugar onde nasci, onde vivo. Nossa cidade é rica e bela, merece ser cuidada e homenageada sempre”, diz.

A ARTISTA

Autodidata, Ione dedica-se à arte há mais de 25 anos. É uma apaixonada pelos casarios e cenas urbanas, que nasceram de momentos de apreciação dos artistas de rua na cidade do Porto, onde Ione chegou a pintar ao ar livre. Aliás, é o que faz, sempre que retorna a Portugal.



“Não me importava muito em divulgar. O reconhecimento de familiares e amigos era suficientes pra mim. A partir de 2016 tive contato com artistas de Portugal, principalmente o mestre Antônio Bessa, que de forma amistosa me permitia o acompanhamento do seu processo artístico. A partir daí, comecei a divulgar mais e desejar ir mais além, com a minha arte”, conta.

PROJETOS

A artista tem desenvolvido alguns projetos em nível regional e foi convidada a participar do livro comemorativo pelos 20 anos da Vivemos Arte, que será lançado no Salão Internacional de Arte contemporânea, no Carroussel du Louvre em Paris, em 2021, onde também irá expor.



“Hoje caminho entre duas técnicas - acrílica e aquarela. Como amo poesia e não sei fazer poesia, costumo dizer que as minhas obras são poemas sem letras. Tento expressar todo a afetividade quando crio”, afirma.



Para conhecer melhor o trabalho da artista é só acessar o site da Vivemos Arte ou ainda pelas redes sociais.