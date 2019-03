A partir do dia 29 de junho, todos os olhos se voltam para a Expomontes, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, realizada em Montes Claros. Na 45ª edição, o evento traz a grade de shows com a cantora Anitta, que se apresenta na abertura da festa. No mesmo dia, quem também sobe ao palco é o grupo mineiro Skank com repertório que reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas da banda nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão “Tanto”, “Jackie Tequila”, “Partida de Futebol”, “Garota Nacional”, “Tão Seu”, “Pacato Cidadão” “Let Me Try Again”, “Baixada News”, “Sem Terra”, “Eu Disse a Ela” e “Te Ver”, entre outras.

No dia 30, e á vez de a banda Raça Negra subir ao palco. O grupo comemorou em 2018 35 anos de carreira, com 12 vinis, 28 CDs, quatro DVDs e mais de 36 milhões de discos vendidos. Outra atração do segundo dia de festa é do pagodeiro Ferrugem.

No dia 2 de julho, os organizadores dos shows da feira convidaram a dupla Zé Neto e Cristiano. Em seguida, vão se apresentar Diego e Vitor Hugo. No dia 5 de julho, sexta-feira, o público canta e dança com o Baile do Dennis e Felipe Araújo. Para fechar a festa, Leo Santana retorna à cidade e se apresenta no dia 7 de julho, domingo. Em seguida será a vez de Mano Walter ,dono do hit ‘Juramento do Dedinho’ e Não Deixo Não’. O show do também vaqueiro ainda inclui canções como ‘O que houve’, ‘Zero Boi’ e ‘Balada do Vaqueiro’.