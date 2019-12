A artista Aline Aguiar começou a desenhar como uma forma terapêutica de exteriorizar seus sentimentos. Ela sofreu um acidente vascular encefálico e os movimentos das pernas, mãos e fala foram prejudicados. Atualmente, reside no Lar das Velhinhas e é lá que expõe seus trabalhos. A ExpoAline começa hoje e segue até 13 de janeiro, todas as quartas-feiras e domingos, das 15h às 16h30 (horário em que também ocorrem visitas abertas ao público na instituição). O endereço é rua Dom João Pimenta, 65, centro.

Destaques do The Voice cantam hoje na cidade

Destaques do The Voice Brasil, as norte-mineiras Lúcia Muniz e Pollyana Caires juntam-se ao campeão, Tony Gordon, para colaborar com o

14º Jantar Beneficente da Casa de Apoio Santa Bernadete, no Buffet Duca e Nazareth. Os convites podem ser adquiridos na rua Gentil Gonzaga, 181, Canelas, ou pelo telefone (38) 3222-6055. O ingresso custa R$ 150.

Cantora gospel dia 19

Os ingressos para o BTL Conference 2019 já estão disponíveis no www.eventbrite.com.br.

O evento, que acontece na rua Carmino Alves, 700, no Morada do Sol, traz a Montes Claros, no dia 19, quinta-feira, a cantora gospel Priscilla Alcântara, uma das mais importantes artistas cristãs. Ela vive um momento muito importante em sua carreira. Em setembro deste ano, por exemplo, seu álbum “Gente” foi indicado ao Grammy Latino.