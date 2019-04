Festa de encerramento do Congresso de Processo Civil

A OAB Eventos se transforma em verdadeiro boteco nesta sexta-feria, 5, com a apresentação do pagode da turma do Two Nights do Samba e Lucas e Broda. Outra atração da noite é a dupla montes-clarense Frederico e Gabriel. Tudo isso para celebrar a festa de encerramento do Congresso de Processo Civil, que reúne grande público. Informações e ingressos:

(38) 99221-8888 e 99215-8790



Baianeira traz atrações, como Psirico, neste sábado

Neste sábado, 6, tem shows de Lincoln & Duas Medidas e a mistura de ritmos com Parangolé, no Parque de Exposições João Alencar Athayde, a partir das 17h. A outra atração fica sob o comando de Marcio Victor, da banda baiana de axé e pagode Psirico, cujo repertório reúne músicas dos 15 anos de trajetória do grupo. “Firme e Forte”, “SOS Sertão” e “Lepo Lepo” não ficam de fora. Os ingressos podem ser adquiridos na portaria do parque, na avenida Geraldo Athayde, 1.373.



Magia do circo em Mirabela

A magia do circo encantará a garotada das escolas municipais em Mirabela neste mês. O projeto mostra de forma clara que arte e cultura fazem parte do dia a dia escolar. A trupe do Circo itinerante é composta pelos alunos das Escolas Estaduais Deputado Antônio Pimenta e Eva Ruas e Cemei Chapeuzinho Vermelho, professores e diretores, sob a direção de Daniel Vieira e Daniela Couto, da Secretaria de Educação.

As apresentações são abertas à comunidade escolar.