‘A Sós’ é a atração deste sábado no CCHP

“A peça “A Sós” é a atração deste sábado, 16, a partir das 20h, no auditório Cândido Canela do Centro Cultural Hermes de Paula. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados 30 minutos antes do espetáculo, na bilheteria do teatro. Interpretados pelos atores Elton Luz, Ubiratan Santana e Iara Amaral, os personagens estão inseridos em espaço e tempo distorcidos e evidenciam medos, obsessões e principalmente as “cicatrizes” conjugais.

Tardezinha 360° tem atrações diversas

Música para todos os gostos com a “Tardezinha 360°”, neste sábado, 16, a partir das 17h, no Clube Hotel Recanto dos Pássaros, na rua Plínio Ribeiro, 900, Bairro Amazonas. No palco, a participação de Banana no Cokkie e É Bom, Miia Siqueira (BH), a roda de samba Deixa Virar e o DJ Luã Amorim. Os ingressos custam R$ 15 e R$ 30 e podem ser adquiridos pelo

www.sympla.com.br

Marcelo & Matteo no Empório da Serra

Fim de semana promete com muita música sertaneja e pagode. A dupla Marcelo & Matteo canta os hits “Quem diria” “Cheiro de Céu”, “Cadeado”, “Último Pedido”, entre outras nesta sexta-feira, 15, a partir das 23h, no Empório da Serra, ao lado do Mirante. Quem também se apresenta é o grupo Two Night do Samba. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos pelo www.sympla.com.br