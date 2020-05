Estão abertas, desde 10 de maio, as inscrições para o concurso de poesias com a temática “Poesia em Tempos de Quarentena”, promovido pela Academia Montes-clarense de Letras (AML).

“Tomamos posse na presidência da AML em fevereiro deste ano e fizemos um planejamento de trabalhos e eventos. Veio a pandemia e tivemos que cancelar as reuniões. Como constava do nosso planejamento, como prioridade para esse semestre, um concurso de poesias ou crônicas/contos, sentimos que a academia não poderia ficar inerte durante esse tempo de quarentena e decidimos lançar o concurso”, diz a presidente da entidade, Glória Mameluque.

Poderão se inscrever maiores de 18 anos de qualquer parte do Brasil. Os trabalhos inscritos serão avaliados nos critérios: criatividade, originalidade, conteúdo e correção gramatical.

Até ontem, já haviam sido recebidas 30 inscrições de várias partes do país: Rio Grande do Sul e do Norte, Sergipe, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Serão dez classificados. O vencedor receberá um prêmio de R$ 500; o segundo colocado ganhará R$ 300 e, o terceiro, R$ 200. Cada candidato poderá concorrer com apenas uma poesia.

O edital está no site e no Facebook da Academia Montes-clarense de Letras. Qualquer informação poderá ser solicitada através do e-mail: glorinhamameluque@hotmail.com.



CHAMADO

“Quero fazer um apelo aos poetas de Montes Claros, que são muitos, para que participem do concurso, enriquecendo-o. Temos divulgado bastante a grupos e entidades, inclusive enviamos edital e convite à Secretaria Municipal de Cultura para que abrace esta causa”, conta.

As inscrições se encerrarão no dia 30 de junho.

Os trabalhos deverão ser enviados para os seguintes endereços:

Via Correios: Academia Montes-clarense de Letras. Rua Dr. Luiz França de Souza, 351, Bairro Morada do Sol, CEP: 39.401 - 805, Montes Claros - Minas Gerais.

Via e-mail: glorinhamameluque@hotmail.com