O público será o grande jurado desta noite e, por votação, vai escolher a Voz de Minas. A grande final do concurso que leva o mesmo nome acontece hoje, às 19h30, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Montes Claros, e poderá ser acompanhada pelo YouTube RaquelMunizOficial. A votação acontece no site www.delasraquelmuniz.com.br. A cantora Ana Gouveia e o digital influencer Thiago Guimarães já confirmaram presença.

A semifinal do Voz de Minas, na segunda-feira, já havia deixado todo mundo ligado na internet. De casa, os espectadores votaram e escolheram seis dos 15 candidatos que se apresentaram.

Na abertura da semifinal, a reitora da Funorte, a médica, idealizadora e apresentadora do programa, Raquel Muniz, vestiu-se como a multiartista luso-brasileira Carmem Miranda e cantou e dançou “Chica Boom Chic”.

Outro momento emocionante foi quando Raquel pediu um minuto de silêncio em homenagem a Mestre Zanza (1933 – 2021), presidente da Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, ícone da cultura local falecido naquela manhã.

“Mestre Zanza foi e continuará sendo um amigo querido, que fez muito por nossa cultura. Em função de termos participantes de outras cidades, não foi possível o cancelamento (da etapa do concurso), então, fizemos da semifinal um tributo à sua memória. Certamente ele, que amava cantar e catopezar pelas ruas, recebeu com alegria nossa simples homenagem”, ressaltou Raquel Muniz.



PLATEIA

A noite contou com a presença de importantes parceiros do concurso. Quem veio de São Paulo acompanhar o Voz de Minas, representando o UniSant’Anna, foi o professor José de Carvalho, coordenador do curso de Música da instituição paulista. Por meio do curso de música, os professores deram suporte aos candidatos, ajudando a prepará-los para cada etapa.

Para o coordenador, a parceria foi uma importante experiência, já que os dois lados aprenderam e ensinaram. Ele acredita que a história da humanidade pode ser contada também pela lente das artes.

“Talvez nunca tenhamos consumido tanta arte. Mesmo quem acha que não consome, basta pensar em qualquer comercial de TV, série, filme ou documentário. São artistas, como o designer de produção, sonoplasta, figurinista, maquiador, trilheiro (que compõe a trilha sonora), músicos que a executam, fotógrafo, decorador, elenco de atores que também cantam e dançam”, afirma.

Para ele, o Voz de Minas trouxe uma fagulha de esperança para músicos e para a população, que em função da pandemia passou a viver em distanciamento. “Sob este aspecto, o concurso, sob a batuta de Raquel Muniz, não apenas ressignificou a vida dos candidatos, por intermédio da participação deles, mas também dos espectadores, que acompanharam as etapas pelas redes sociais, torcendo e vibrando com a performance dos cantores e cantoras”, enfatiza.



FINALISTAS

Gospel, sertanejo, pop rock, dentre outros estilos marcaram as apresentações nessa etapa. Cada apresentação foi acompanhada pela banda Impacto, com os integrantes do balé Ítalo Quadros.

Para os jurados Leila Britto, Lucas Ribeiro e Lucílio Motta, responsáveis pelas seleções ao longo do programa, as performances na semifinal mostram que o Estado é uma mina de talentos a serem descobertos. “A semifinal nos brindou com apresentações belíssimas e uma interação agigantada do público, que vibrou, sendo o júri da noite”, diz Leila Britto.