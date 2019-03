Depois de Araxá, Ipatinga, Sete Lagoas e Itaúna, chegou a vez de Montes Claros receber a peça “A Sós”. O espetáculo estará em cartaz no próximo sábado, 16, em apresentação única, a partir das 20h, no auditório Cândido Canela do Centro Cultural Hermes de Paula, na Praça Dr. Chaves, Centro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados 30 minutos antes do espetáculo, na bilheteria do teatro.

“Falar da solidão contemporânea e os desajustes psicológicos que levam ao distanciamento entre os seres e a “desumanização”. Esse tema permeia a trama da peça ‘A Sós’, que tem como fonte inspiradora a relação humana, a solidão e as angústias vivenciadas em relação conjugal”, diz o ator e autor da peça, Ubiratan Santana.

Interpretados pelos atores Elton Luz, Ubiratan Santana e Iara Amaral, os personagens estão inseridos em espaço e tempo distorcidos e evidenciam medos, obsessões e principalmente as “cicatrizes” conjugais.

Por meio de elementos poéticos e simbolistas, a trama revela os fantasmas e a culpabilidade de um homem obsessivo e violento que, em relação à sua própria esposa, chegou às vias de fato.

A peça tem duração de 50 minutos, com três personagens em cena, inseridos dentro da estética teatral própria do grupo, emoldurada em uma dramaturgia cenográfica que traz elementos minimalistas para ressaltar o simbólico, a desconstru-ção temporal e a sutileza do universo psicológico, na qual os personagens construíram para se aprisionarem.

“O enredo não tem o intuito de focar nas agressões físicas, mas sim na agressão psicológica que uma mulher pode sofrer nas mãos do companheiro na solidão e intimidade de seus lares. Os espectadores serão provocados a refletir sobre as atitudes quase imperceptíveis, mas que estão muito presentes na contemporaneidade e na realidade de seu cotidiano, numa trama com um final surpreende, avisa Santana.