Músicos de Montes Claros se reúnem hoje, às 20h30, no Centro Cultural Hermes de Paula, na Praça da Matriz, para o espetáculo “Resgate da Alegria”.

Uma das atrações é o cantor e compositor montes-clarense Élcio Lucas. O artista venceu alguns festivais da canção popular no Brasil.

“Resgate da Alegria é um evento tradicional promovido no fim do ano. É um gesto significativo e faz com que, nós, artistas, participemos de mãos dadas com o poeta Aroldo Pereira, ano a ano”, diz.

Para assistir basta doar brinquedos, alimentos e outros donativos, que serão distribuídos às famílias carentes.

O coordenador do evento, Aroldo Pereira, do Grupo de Literatura & Teatro Transa Poética, conta que o espetáculo é realizado há 28 anos.

“Neste ano, o bairro beneficiado é a Vila Castelo Branco, ressaltando a parceria com os artistas que estarão conosco no palco, como Albino José dos Santos, Alice Melo Lopes, Aroldo Pereira, Bob Silva, Dóris Araújo, Márcio Caldeira, Marina Couto, Marlene Bandeira, Mirna Mendes, Renilson Durães, entre outros”, conta Aroldo Pereira.