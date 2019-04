Uma das atrações de maio em Montes Claros é o cantor e compositor montes-clarense Élcio Lucas. O artista se apresenta no dia 22, quarta-feira, no aniversário do Centro Cultural Hermes de Paula, que celebra 40 anos.



Élcio Lucas venceu alguns festivais da canção popular no Brasil. Integrou o Grupo Raízes e participou das gravações dos discos “Menino do Interior” e “Estrada Afora”. Em carreira solo, gravou o compacto “De Lua” e o LP “Verde Grande”, ambos independentes.



Rogéria Holtz, Aline Mendonça, o próprio Grupo Raízes e Fatel são alguns dos artistas brasileiros que gravaram composições da autoria dele.

Show de Élcio Lucas

Onde: CCHP

Dia: 22 de maio

A entrada é de graça